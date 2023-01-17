Никольский Григорий Борисович
Место рожденияСудогодский р-н, Владимирская обл.
Дата рождения22.11.1785
Дата смерти23.05.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Судогодский р-н, Владимирская обл.
Место жительства
С 1808 по 1844
Место жительства
По 1808
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.05.1844