Никольский Григорий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольский Григорий Борисович

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Место рождения

Судогодский р-н, Владимирская обл.

Дата рождения

22.11.1785

Дата смерти

23.05.1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Судогодский р-н, Владимирская обл.
Место жительства
С 1808 по 1844
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1808
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.05.1844
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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