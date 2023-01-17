Ольшанская Марфа Мартыновна (Манифеестовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Костоглод Ульяна Марковна
Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ольшанский Василий Маркович
Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович
Рождение ребёнка
25.05.1918
Сын: Ольшанский Григорий Маркович
Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепилко Варвара Марковна
Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симоненко Степан Маркович
Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко Ольга Марковна
Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно