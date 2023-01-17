Ольшанская Марфа Мартыновна (Манифеестовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольшанская Марфа Мартыновна (Манифеестовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ольшанский Яков Маркович

Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович

Ярошовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Костоглод Ульяна Марковна

Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович

Ярошовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ольшанский Василий Маркович

Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович

Ярошовка, Сумська область
Рождение ребёнка
25.05.1918

Сын: Ольшанский Григорий Маркович

Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович

Ярошовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепилко Варвара Марковна

Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович

Ярошовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симоненко Степан Маркович

Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович

Ярошовка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко Ольга Марковна

Отец ребёнка: Ольшанский Марк Нестерович

Ярошовка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольшанский Марк Нестерович

Смерть
Неизвестно
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