Кобзев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобзев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кобзева Анна Клементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобзева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кобзева Анна Клементьевна