Кобзев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобзев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзева Анна Клементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кобзева Анна Клементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кобзева Анна Клементьевна

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