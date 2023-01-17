Ермаков Дмитрий Владимирович
Место рожденияс-з Красный Узел
Дата рождения23.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1987
Отец: Ермаков Владимир Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
с-з Красный Узел
Рождение ребёнка
07.05.2015
Дочь: Ермакова Аделина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермакова Дарья Сергеевна
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермакова Дарья Сергеевна