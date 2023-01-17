Ермаков Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Дмитрий Владимирович

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Место рождения

с-з Красный Узел

Дата рождения

23.12.1987

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1987

Отец: Ермаков Владимир Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

с-з Красный Узел
Рождение ребёнка
07.05.2015

Дочь: Ермакова Аделина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермакова Дарья Сергеевна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Дарья Сергеевна

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