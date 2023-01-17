Калужинова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Калужинов Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Калужников Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Калужинов Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Калужинов Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Калужников Никита Иванович
Отец ребёнка: Калужинов Иван Трифонович
Смерть
Неизвестно