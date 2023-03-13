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Казакова Агафья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Потапий Савостьянов

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Казаков Александр Потапьевич

Отец ребёнка: Казаков Потапий Савостьянов

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.

Сын: Казаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Казаков Александр Потапьевич

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1912 ст.

Дочь: Казакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Казаков Александр Потапьевич

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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