Казакова Агафья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Казаков Александр Потапьевич
Отец ребёнка: Казаков Потапий Савостьянов
Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.
Сын: Казаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Казаков Александр Потапьевич
Рождение ребёнка
06.12.1912 ст.
Дочь: Казакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Казаков Александр Потапьевич
Смерть
Неизвестно