Фёдорова (Фёдорова) Альбина Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1947
Дата смерти06.08.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.08.2015
Похороны
Неизвестно