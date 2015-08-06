Фёдорова (Фёдорова) Альбина Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Фёдорова) Альбина Глебовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1947

Дата смерти

06.08.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.08.2015
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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