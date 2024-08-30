Шагарова (Орлова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1884
Сын: Шагаров Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
19.01.1887
Дочь: (Шагарова) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
08.04.1889
Сын: Шагаров Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1890
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.1893
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
03.09.1894
Дочь: (Шагарова) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1896
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Шагаров Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1900
Дочь: (Шагарова) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1904
Дочь: (Шагарова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Рождение ребёнка
15.05.1906
Дочь: (Шагарова) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно