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Шагарова (Орлова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
30.08.1884

Сын: Шагаров Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
19.01.1887

Дочь: (Шагарова) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
08.04.1889

Сын: Шагаров Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Шагаров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
16.06.1893

Сын: Шагаров Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
03.09.1894

Дочь: (Шагарова) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
18.07.1896

Сын: Шагаров Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Шагаров Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
17.09.1900

Дочь: (Шагарова) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: (Шагарова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Рождение ребёнка
15.05.1906

Дочь: (Шагарова) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Шагаров Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно

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