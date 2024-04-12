Оглоблин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1840
Сын: Оглоблин Сидор Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1852
Сын: Оглоблин Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Оглоблина Домна Губина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Оглоблина Домна Губина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Домна Губина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Домна Губина
Смерть
Неизвестно