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Оглоблин Василий Алексеевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Оглоблин Алексей Степанович

Мать: Оглоблина Евдокия Леонтьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Оглоблин Сидор Васильевич

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Оглоблин Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Оглоблина Домна Губина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Оглоблина Домна Губина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Домна Губина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Домна Губина

Смерть
Неизвестно
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