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Спиридонов Надежда Григорьевна
Спиридонов Надежда Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Мужской
Отец
Спиридонов Григорий
Мать
(Корешкова) Екатерина Алексеевна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Спиридонов Григорий
Мать:
Екатерина Алексеевна
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