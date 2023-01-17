Чернецкий Станислав Брониславович
Место рождения
Дата рождения15.06.1932
Дата смерти14.03.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1958
Сын: Чернецкий Юрий Станиславович
Мать ребёнка: Мелкозерова Клавдия Ивановна
Асбестовский, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
14.03.1974
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область