Чернецкий Станислав Брониславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкий Станислав Брониславович

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Место рождения

Ходорков, Житомирська область

Дата рождения

15.06.1932

Дата смерти

14.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Ходорков, Житомирська область
Рождение ребёнка
09.03.1958

Сын: Чернецкий Юрий Станиславович

Мать ребёнка: Мелкозерова Клавдия Ивановна

Асбестовский, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
14.03.1974
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
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