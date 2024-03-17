Оборова Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оборова Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.
2012 г.р.

Добавил:

ЦО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оборов Владимир Цыбикович

Рождение ребёнка
09.09.2001

Дочь: Оборова Инесса Владимировна

Отец ребёнка: Оборов Владимир Цыбикович

Рождение ребёнка
13.08.2012

Сын: Оборов Жамбал Владимирович

Отец ребёнка: Оборов Владимир Цыбикович

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