Осипов Леонид Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1912 ст.
Дата смерти12.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1912 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1931
Сын: Осипов Геннадий Леонидович
Мать ребёнка: Осипова Афанасия Иосифовна
Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
27.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Афанасия Иосифовна
Саввичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.04.1937
Сын: Осипов Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Осипова Афанасия Иосифовна
Место жительства
С ?.06.1940 по ?.06.1941
Военная служба
1941
Место жительства
С 1944 по 1946
Место жительства
После ?.04.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель труда, физкультуры и военного дела | Должность: Учитель труда, физкультуры и военного дела
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
12.05.1988
Похоронен на Макарье.