Осипов Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Леонид Дмитриевич

Осипов Леонид Дмитриевич

avatar

Место рождения

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.06.1912 ст.

Дата смерти

12.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1912 ст.

Отец: Осипов Дмитрий Семёнович

Мать: Осипова Пелагея Яковлевна

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.07.1931

Сын: Осипов Геннадий Леонидович

Мать ребёнка: Осипова Афанасия Иосифовна

Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
27.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Афанасия Иосифовна

Саввичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.04.1937

Сын: Осипов Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Осипова Афанасия Иосифовна

Место жительства
С ?.06.1940 по ?.06.1941
Военная служба
1941
Место жительства
С 1944 по 1946
Место жительства
После ?.04.1946
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Афанасия Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Учитель труда, физкультуры и военного дела | Должность: Учитель труда, физкультуры и военного дела
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
12.05.1988
Похоронен на Макарье.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close