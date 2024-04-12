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Василий Якимов

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Яким Тимофеев

Мать: Марина Самсонова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Анна Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Александр Васильев

Мать ребёнка: Анна Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Анна Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Анна Силаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Силаева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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