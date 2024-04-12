Василий Якимов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Яким Тимофеев
Мать: Марина Самсонова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Анна Силаева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Александр Васильев
Мать ребёнка: Анна Силаева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Анна Силаева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Анна Силаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Силаева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно