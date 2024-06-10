Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев

Место рождения

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров

Мать: ?

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Анна Петрова

Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кузьменко Феодор Петров

Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Матрона Петрова

Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кузьменко Евстафий Петров

Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Марина Петрова

Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
1890

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