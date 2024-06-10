Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Анна Петрова
Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Матрона Петрова
Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кузьменко Евстафий Петров
Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Марина Петрова
Мать ребёнка: Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева
Смерть
1890