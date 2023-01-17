Горбунова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910 или 28.11.1912
Сын: Горбунов Савелий Феоктистович
Отец ребёнка: Горбунов Феоктист Михайлович
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно