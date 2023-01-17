Горбунова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910 или 28.11.1912

Сын: Горбунов Савелий Феоктистович

Отец ребёнка: Горбунов Феоктист Михайлович

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Феоктист Михайлович

Смерть
Неизвестно
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