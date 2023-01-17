Черняховский Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняховский Иван Данилович

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Место рождения

с. Оксанино, Уманский уезд Киевской губернии

Дата рождения

29.06.1906

Дата смерти

18.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Оксанино, Уманский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1906
с. Оксанино, Уманский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1924 по 1925
г. Одесса, Одесский уезд Одессой губернии
Место жительства
С 1925 по 1928
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1931 по 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.02.1945
г. Мельзак, Восточная Пруссия
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