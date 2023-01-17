Черняховский Иван Данилович
Место рожденияс. Оксанино, Уманский уезд Киевской губернии
Дата рождения29.06.1906
Дата смерти18.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Оксанино, Уманский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1906
с. Оксанино, Уманский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1924 по 1925
г. Одесса, Одесский уезд Одессой губернии
Место жительства
С 1925 по 1928
г. Киев, Украинская ССР
Место жительства
С 1931 по 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.02.1945
г. Мельзак, Восточная Пруссия