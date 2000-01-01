Foster (Thurston) Tamaria E
Место рожденияMethuen, Massachusetts
Дата рождения10.09.1870
Дата смерти04.06.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1870
Отец: Thurston John Osborne
Мать: Thurston Lydia Amanda
Methuen, Massachusetts
Крещение
10.09.1870
Methuen, Massachusetts
Место жительства
1880
Рождение ребёнка
?.07.1888
Дочь: Joyce Ethel A.
Отец ребёнка: не указан
Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ethel
Отец ребёнка: Foster William H
Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Foster William H
Смерть
04.06.1916
Avon, Norfolk, Massachusetts, United States