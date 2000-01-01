Foster (Thurston) Tamaria E — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Foster (Thurston) Tamaria E

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Место рождения

Methuen, Massachusetts

Дата рождения

10.09.1870

Дата смерти

04.06.1916

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1835 г.р.

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1870

Отец: Thurston John Osborne

Мать: Thurston Lydia Amanda

Methuen, Massachusetts
Крещение
10.09.1870
Methuen, Massachusetts
Место жительства
1880
Рождение ребёнка
?.07.1888

Дочь: Joyce Ethel A.

Отец ребёнка: не указан

Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ethel

Отец ребёнка: Foster William H

Brockton, Plymouth, Massachusetts, United States
Место жительства
1900
Место жительства
1910
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Foster William H

Смерть
04.06.1916
Avon, Norfolk, Massachusetts, United States
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