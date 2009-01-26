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Загородников Борис Григорьквич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1945

Дата смерти

26.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1945

Отец: Загородников Григорий Арсентьевич

Мать: Загородникова Екатерина (Архипова) Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загородникова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.1968

Сын: Загородников Сергей Борисович

Мать ребёнка: Загородникова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
27.08.1974

Сын: Загородников Максим Борисович

Мать ребёнка: Загородникова Лидия Николаевна

Смерть
26.01.2009

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