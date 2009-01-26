Загородников Борис Григорьквич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1945
Дата смерти26.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1968
Сын: Загородников Сергей Борисович
Мать ребёнка: Загородникова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
27.08.1974
Сын: Загородников Максим Борисович
Мать ребёнка: Загородникова Лидия Николаевна
Смерть
26.01.2009