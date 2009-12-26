Потапова (Медведева) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1967
Дата смерти26.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1967
Рождение ребёнка
06.11.1990
Дочь: Корякова Елизавета Геннадьевна
Отец ребёнка: Потапов Геннадий Васильевич
Красный Яр, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.08.1992
Сын: Потапов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Потапов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.2003
Дочь: Потапова Полина Геннадьевна
Отец ребёнка: Потапов Геннадий Васильевич
Смерть
26.12.2009