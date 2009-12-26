Потапова (Медведева) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Медведева) Лариса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1967

Дата смерти

26.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1967

Отец: Медведев Александр Кириллович

Мать: Медведева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.1990

Дочь: Корякова Елизавета Геннадьевна

Отец ребёнка: Потапов Геннадий Васильевич

Красный Яр, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.08.1992

Сын: Потапов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Потапов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.2003

Дочь: Потапова Полина Геннадьевна

Отец ребёнка: Потапов Геннадий Васильевич

Смерть
26.12.2009
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