Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1801 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Антон Савинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ксения Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Настасья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Ксенья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Васильевич

Смерть
Неизвестно

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