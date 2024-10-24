Прасковья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Антон Савинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ксения Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Настасья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Ксенья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Васильевич
Смерть
Неизвестно