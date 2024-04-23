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Жемчужный Прохор Хрисанфович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
08.01.1910

Жена: Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1910

Сын: Василий Прохорович

Мать ребёнка: Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1912

Сын: Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1914

Сын: Иван Прохорович

Мать ребёнка: Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Жемчужный Илларион Прохорович

Мать ребёнка: Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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