Жемчужный Прохор Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1910
Рождение ребёнка
25.11.1910
Сын: Василий Прохорович
Мать ребёнка: Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
23.09.1912
Сын: Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.1914
Сын: Иван Прохорович
Мать ребёнка: Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Жемчужный Илларион Прохорович
Мать ребёнка: Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна