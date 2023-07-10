Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти05.02.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1853
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1856
Сын: Щеткин Петр Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1857
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1859
Сын: Щеткин Иван Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.02.1862