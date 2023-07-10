Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткина (Блохина) Александра Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

05.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Щеткин Михаил Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1853

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Щеткин Арсений Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1856

Сын: Щеткин Петр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1857

Сын: Щеткин Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1859

Сын: Щеткин Иван Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.02.1862
Тверь, город Тверь, Тверская область
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