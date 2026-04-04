Лисицын Владимир Иванович
мужской, родился 05.09.1946, Шымкент
умер После 07.11.1998, Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
ОтецЛисицын ИванНеизвестно г.р.
МатьЛисицына НадеждаНеизвестно г.р.
Супруги
Саклакова Светлана Ивановна13.04.1940 г.р.
Дети
Лисицын Константин Владимирович11.05.1977 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1946
Отец: Лисицын Иван
Мать: Лисицына Надежда
Шымкент
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саклакова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1977
Сын: Лисицын Константин Владимирович
Мать ребёнка: Саклакова Светлана Ивановна
Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
После 07.11.1998
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область