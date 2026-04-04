Лисицын Владимир Иванович 05.09.1946 — найти родственников по фамилии на Familio

Лисицын Владимир Иванович

Автор
КЛ
Лисицын К.

мужской, родился 05.09.1946, Шымкент

умер После 07.11.1998, Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область

Отец
Лисицын ИванНеизвестно г.р.
Мать
Лисицына НадеждаНеизвестно г.р.
Супруги
Саклакова Светлана Ивановна13.04.1940 г.р.
Дети
Лисицын Константин Владимирович11.05.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1946

Отец: Лисицын Иван

Мать: Лисицына Надежда

Шымкент

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саклакова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саклакова Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1977

Сын: Лисицын Константин Владимирович

Мать ребёнка: Саклакова Светлана Ивановна

Канск, город Канск, Красноярский край

Смерть
После 07.11.1998
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область

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