Обухова (Лубягина) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Лубягина) Марфа Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Обухов Ларион Федотович

Отец ребёнка: Обухов Федот Иванович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Обухов Павел Федотович

Отец ребёнка: Обухов Федот Иванович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Васса Федотовна

Отец ребёнка: Обухов Федот Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Федот Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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