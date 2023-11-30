Шалабанов Павел Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти24.02.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалабанов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Шалабанова (Никитина) Пелагея Артёмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1893 ст.
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
18.02.1895 ст.
Дочь: Шалабанова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
14.08.1896 ст.
Сын: Шалабанов Андриан Павлович
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
24.12.1897 ст.
Сын: Шалабанов Василий Павлович
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.
Сын: Шалабанов Николай Павлович
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.
Сын: Шалабанов Стефан Павлович
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.
Дочь: Шалабанова Марфа Павловна
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна
Рождение ребёнка
23.09.1904 ст.
Сын: Шалабанов Сергий Павлович
Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна
Смерть
24.02.1914 ст.