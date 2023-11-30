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Шалабанов Павел Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

24.02.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шалабанов Гавриил Герасимович

Мать: Шалабанова Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалабанов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Шалабанова (Никитина) Пелагея Артёмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова (Никитина) Пелагея Артёмовна

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.11.1893 ст.

Сын: Шалабанов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
18.02.1895 ст.

Дочь: Шалабанова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
14.08.1896 ст.

Сын: Шалабанов Андриан Павлович

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
24.12.1897 ст.

Сын: Шалабанов Василий Павлович

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
02.05.1899 ст.

Сын: Шалабанов Николай Павлович

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.

Сын: Шалабанов Стефан Павлович

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.

Дочь: Шалабанова Марфа Павловна

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна

Рождение ребёнка
23.09.1904 ст.

Сын: Шалабанов Сергий Павлович

Мать ребёнка: Шалабанова Анисия Егоровна

Смерть
24.02.1914 ст.

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