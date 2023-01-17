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Bubis Yankel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

1826 г.р.
Около 1829 г.р.
1842 г.р.
1846 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Bubis Abram

Мать: Bubis ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Bubis Zis

Мать ребёнка: Bubis Sirna

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Bubis Itsik

Мать ребёнка: Bubis Sirna

Рождение ребёнка
25.12.1842

Дочь: Sura Pesya

Мать ребёнка: Bubis Malka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
23.02.1846

Сын: Bubis Moshko

Мать ребёнка: Bubis Malka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bubis Malka

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bubis Sirna

Смерть
Неизвестно
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