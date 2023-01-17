Bubis Yankel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Bubis Abram
Мать: Bubis ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Bubis Zis
Мать ребёнка: Bubis Sirna
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Bubis Itsik
Мать ребёнка: Bubis Sirna
Рождение ребёнка
25.12.1842
Дочь: Sura Pesya
Мать ребёнка: Bubis Malka
Рождение ребёнка
23.02.1846
Сын: Bubis Moshko
Мать ребёнка: Bubis Malka
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bubis Malka
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bubis Sirna
Смерть
Неизвестно