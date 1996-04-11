Белозёрова (Ревуцкая) Лариса Николаевна
Место рожденияп. Фаснал Махческий район
Дата рождения21.03.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1951
Отец: Ревуцкий Николай Павлович
Мать: Ризен Эрна Гергардовна
п. Фаснал Махческий район
Бракосочетание
16.06.1973
г. Моздок РСО-Алания
Рождение ребёнка
21.04.1975
Дочь: Сергиенко Инна Владимировна
Отец ребёнка: Белозёров Владимир Васильевич
г. Моздок РСО-Алания
Рождение ребёнка
10.10.1978
Сын: Белозёров Денис Владимирович
Отец ребёнка: Белозёров Владимир Васильевич
г. Моздок РСО-Алания