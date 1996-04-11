Белозёрова (Ревуцкая) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозёрова (Ревуцкая) Лариса Николаевна

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Место рождения

п. Фаснал Махческий район

Дата рождения

21.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1951

Отец: Ревуцкий Николай Павлович

Мать: Ризен Эрна Гергардовна

п. Фаснал Махческий район
Бракосочетание
16.06.1973

Муж: Белозёров Владимир Васильевич

г. Моздок РСО-Алания
Рождение ребёнка
21.04.1975

Дочь: Сергиенко Инна Владимировна

Отец ребёнка: Белозёров Владимир Васильевич

г. Моздок РСО-Алания
Рождение ребёнка
10.10.1978

Сын: Белозёров Денис Владимирович

Отец ребёнка: Белозёров Владимир Васильевич

г. Моздок РСО-Алания
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