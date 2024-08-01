Шулепова (Корзунина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Корзунина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Между 1741 и 1745 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Между 1741 и 1745

Сын: Шулепов Степан

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: (Шулепова) Параскева

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шулепов Захар

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шулепов Поликарп

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Шулепов Абрам

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шулепов Самуил

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Шулепова) Пелагея

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Шулепова) Матрона

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шулепов Гавриил

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Шулепов Степан

Отец ребёнка: Шулепов Трефил

Смерть
Неизвестно

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