Шулепова (Корзунина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1745
Сын: Шулепов Степан
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: (Шулепова) Параскева
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шулепов Захар
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Шулепов Поликарп
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Шулепов Абрам
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Шулепов Самуил
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Шулепова) Пелагея
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: (Шулепова) Матрона
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Шулепов Гавриил
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Шулепов Степан
Отец ребёнка: Шулепов Трефил
Смерть
Неизвестно