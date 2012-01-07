Максимова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова Мария Семеновна

Максимова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.2012

Дата смерти

06.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1935

Дочь: Новикова Анастасия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Максимова Раиса Лаврентьевна

Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.04.1941

Сын: Максимов Александр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Алексеевич

Смерть
06.01.1988
Рождение
07.01.2012

Отец: Маркелов Семен

Мать: Маркелова Евдокия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.