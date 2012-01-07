Максимова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.2012
Дата смерти06.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1935
Дочь: Новикова Анастасия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Максимова Раиса Лаврентьевна
Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.04.1941
Сын: Максимов Александр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Максимов Лаврентий Алексеевич
Смерть
06.01.1988
Рождение
07.01.2012
Отец: Маркелов Семен
Мать: Маркелова Евдокия