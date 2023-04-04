Воробьева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьёва) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Урываева (Воробьёва) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич
Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно