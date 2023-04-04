Воробьева Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьёва) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Урываева (Воробьёва) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Андреевич

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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