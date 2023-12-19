Целиковский Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиковский Василий Васильевич

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

11.02.1900

Дата смерти

05.02.1958

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
09.11.1918

Жена: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.09.1919

Дочь: (Целиковская) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
05.02.1958
Москва, город федерального значения Москва

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