Целиковский Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.02.1900
Дата смерти05.02.1958
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1900
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1918
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1919
Дочь: (Целиковская) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.1958
Москва, город федерального значения Москва