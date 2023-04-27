von Stumpenhusen Heinrich I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1170
Дата смерти25.11.1235
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1170
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufte Titel und Wappen 1202 von Stumpenhusen. Count of Hoya 1202-1235 Hojos grafas., Graf von Hoya 1202-1235
Бракосочетание
Около 1189
Рождение ребёнка
Около 1212
Дочь: von Hoya (von Hoya) Richeza
Мать ребёнка: von Hoya (von Wölpe) Richeza
Рождение ребёнка
Около 1217
Мать ребёнка: von Hoya (von Wölpe) Richeza
Смерть
25.11.1235
Похороны
1235