von Stumpenhusen Heinrich I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Stumpenhusen Heinrich I

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1170

Дата смерти

25.11.1235

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1144 г.р.

Жена

1174 г.р.

Дети

Около 1212 г.р.
Около 1217 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1170

Отец: von Stumpenhusen Wedekind

Мать: von Oldenburg (von Oldenburg) Christine

Работа или профессия
Неизвестно
Kaufte Titel und Wappen 1202 von Stumpenhusen. Count of Hoya 1202-1235 Hojos grafas., Graf von Hoya 1202-1235
Бракосочетание
Около 1189

Жена: von Hoya (von Wölpe) Richeza

Рождение ребёнка
Около 1212

Дочь: von Hoya (von Hoya) Richeza

Мать ребёнка: von Hoya (von Wölpe) Richeza

Рождение ребёнка
Около 1217

Сын: of Hoya Heinrich Beile

Мать ребёнка: von Hoya (von Wölpe) Richeza

Смерть
25.11.1235
Похороны
1235

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