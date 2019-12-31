Зубов Егор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.2019
Дочь: Зубова Валерия Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности