Зубов Егор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Егор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.2019

Дочь: Зубова Валерия Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.08.2021

Сын: Зубов Всеволод Егорович

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Бракосочетание
Неизвестно

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