(Reiter) Esther Lane (Essie)
Место рожденияNew York City, New York, United States
Дата рождения10.04.1921
Дата смерти11.03.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1940
Бракосочетание
11.03.1997
Муж: Axelroad Victor
Смерть
11.03.1997