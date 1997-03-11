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(Reiter) Esther Lane (Essie)

Место рождения

New York City, New York, United States

Дата рождения

10.04.1921

Дата смерти

11.03.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1940
Бракосочетание
11.03.1997

Муж: Axelroad Victor

Смерть
11.03.1997

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