Романенко (Гвардионова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко (Гвардионова) Мария Кузьминична

Романенко (Гвардионова) Мария Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1941

Отец: Гвардионов Кузьма Артемович

Мать: Гвардионова Харитина Трофимовна

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Мансурова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Романенко Владимир Александрович

Рождение ребёнка
18.09.1969

Сын: Романенко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Романенко Владимир Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
АХК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Владимир Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close