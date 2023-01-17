Романенко (Гвардионова) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1941
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Мансурова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Романенко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
18.09.1969
Сын: Романенко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Романенко Владимир Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
АХК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно