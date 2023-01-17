Ольховиков Егор Романович
Место рождения
Дата рождения10.04.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1893 ст.
Отец: Ольховиков Роман Ильич
Мать: Дарья Семёновна
Крещение
11.04.1893 ст.
Бракосочетание
04.11.1911 ст.
Жена: Квачёва Анна Платоновна
Попал в плен (военное)
08.02.1915 ст.
Августов, гмина Августов, Подляское воеводство, Польша
Сдался в плен в составе 211-го Никольского пехотного полка XX пехотной дивизии, попав в окружение
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ольховикова Зоя Егоровна
Мать ребёнка: Квачёва Анна Платоновна
Рождение ребёнка
05.10.1926
Дочь: Ольховикова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно