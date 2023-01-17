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Ольховиков Егор Романович

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Место рождения

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.04.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1893 ст.

Отец: Ольховиков Роман Ильич

Мать: Дарья Семёновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
11.04.1893 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
04.11.1911 ст.

Жена: Квачёва Анна Платоновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Попал в плен (военное)
08.02.1915 ст.
Августов, гмина Августов, Подляское воеводство, Польша
Сдался в плен в составе 211-го Никольского пехотного полка XX пехотной дивизии, попав в окружение
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ольховикова Зоя Егоровна

Мать ребёнка: Квачёва Анна Платоновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1926

Дочь: Ольховикова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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