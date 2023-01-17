Поваляев Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поваляев Дмитрий Степанович

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Место рождения

Закопы, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.10.1919

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Закопы, Каменский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Круглое, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пожилино, город Ефремов, Тульская область
Смерть
1992
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
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