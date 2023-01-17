Поваляев Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения19.10.1919
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Круглое, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пожилино, город Ефремов, Тульская область
Смерть
1992