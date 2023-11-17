Мария Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лев Алексеевич

Мать: Марфа Азарова

Бракосочетание
1894

Муж: Осипенков Тихон Самсонович

Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Осипенков Филипп Тихонович

Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Осипенков Федор Тихонович

Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Новиченкова Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Осипенкова Васса Тихоновна

Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Осипенков Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Угриново, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
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