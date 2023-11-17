Мария Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Лев Алексеевич
Мать: Марфа Азарова
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
1895
Сын: Осипенков Филипп Тихонович
Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Осипенков Федор Тихонович
Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Новиченкова Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Осипенкова Васса Тихоновна
Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Осипенков Георгий Тихонович
Отец ребёнка: Осипенков Тихон Самсонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно