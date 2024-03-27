Помазуева (Светлолобова) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазуева (Светлолобова) Раиса Павловна

Место рождения

д.Мутина Киренский р-н Иркутской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мутина Киренский р-н Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помазуев Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Помазуев Георгий Максимович

д.Мутина Киренский р-н Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помазуев Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Помазуев Георгий Максимович

Мутина
Смерть
Около 1968
Мутина
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