Гусев Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения04.12.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1903 ст.
Жена: Гусева Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.
Дочь: Гусева Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Гусева Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.
Дочь: Гусева Анна Антоновна
Мать ребёнка: Гусева Ирина Семёновна
Смерть
Неизвестно