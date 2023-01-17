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Гусев Антон Иванович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.12.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1903 ст.

Жена: Гусева Ирина Семёновна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.

Дочь: Гусева Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Гусева Ирина Семёновна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.

Дочь: Гусева Анна Антоновна

Мать ребёнка: Гусева Ирина Семёновна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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