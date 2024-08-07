Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Филипп Михайлович
Мать: Дарья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аксинья Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно