Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Филипп Михайлович

Мать: Дарья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аксинья Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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