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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кособрюхов Иван
Холм
Рождение ребёнка
03.09.1908
Дочь: Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Кособрюхов Иван
Холм
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Кособрюхов Иван
Холм
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Кособрюхов Иван
Холм
Рождение ребёнка
28.02.1923
Сын: Кособрюхов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кособрюхов Иван
Холм