Юрин Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Юрин Григорий Акимович
Мать: Юрина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана