Юрин Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Юрин Григорий Акимович

Мать: Юрина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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