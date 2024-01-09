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Маклаков Василий Семенович

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Место рождения

Путивль

Дата рождения

1935

Дата смерти

Около 2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1969

Сын: Маклаков Андрей 2

Мать ребёнка: Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1969

Сын: Маклаков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна

Смерть
Около 2012

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