Маклаков Василий Семенович
Место рожденияПутивль
Дата рождения1935
Дата смертиОколо 2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1969
Сын: Маклаков Андрей 2
Мать ребёнка: Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1969
Сын: Маклаков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Маклакова (Куроедова) Валентина Ивановна
Смерть
Около 2012