Карабейникова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.?
Сын: Карабейников Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Карабейников Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.?
Сын: Карабейников Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Карабейников Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карабейникова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Карабейников Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно