Карабейникова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабейникова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.?

Сын: Карабейников Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Карабейников Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
25.02.?

Сын: Карабейников Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Карабейников Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карабейникова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Карабейников Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабейников Сергей Николаевич

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