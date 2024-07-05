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Смирнов Полуэкт Агафонович

Место рождения

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Агафон Саввин

Мать: Федира

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1811 - 4, 1834 - 25
Место жительства
Неизвестно
Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Смирнова Парасковья Полуэктовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Смирнов Андрей Полуэктович

Мать ребёнка: не указана

Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
1850 - 10, 1858 - 17
Смерть
1840
Родиха, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

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