Смирнов Полуэкт Агафонович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Агафон Саввин
Мать: Федира
1811 - 4, 1834 - 25
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Смирнова Парасковья Полуэктовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Смирнов Андрей Полуэктович
Мать ребёнка: не указана
1850 - 10, 1858 - 17
Смерть
1840