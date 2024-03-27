Садретдинов Абдулкадер Каюмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинов Абдулкадер Каюмович

Место рождения

д.Красный Яр Нижегородской губернии

Дата рождения

08.03.1911

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911

Отец: Садретдинов Каюм

Мать: Муршидя

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зяйтуня

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зяйтуня

Смерть
1980

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