Садретдинов Абдулкадер Каюмович
Место рожденияд.Красный Яр Нижегородской губернии
Дата рождения08.03.1911
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1911
Отец: Садретдинов Каюм
Мать: Муршидя
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зяйтуня
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зяйтуня
Смерть
1980