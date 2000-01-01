Овцын Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овцын Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

21.07.1901

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
21.07.1901
Рождение
1901

Отец: Овцын Андрей Васильевич

Мать: не указана

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