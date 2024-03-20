Толстой Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1757
Дата смерти21.03.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1757
Рождение ребёнка
26.06.1794
Мать ребёнка: Толстая Пелагея Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Толстая Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Толстая Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстой Илья Ильич
Мать ребёнка: Толстая Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г.Казань 1815 - 1820
Смерть
21.03.1820
Казань, Татарстан, Россия