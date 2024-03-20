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Толстой Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1757

Дата смерти

21.03.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1757

Отец: Толстой Андрей Иванович

Мать: Толстая Александра Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1794

Сын: Толстой Николай Ильич

Мать ребёнка: Толстая Пелагея Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Толстая Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Толстая Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Илья Ильич

Мать ребёнка: Толстая Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Пелагея Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г.Казань 1815 - 1820
Смерть
21.03.1820
Казань, Татарстан, Россия
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